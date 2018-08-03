В Белом доме сочли несерьезными угрозы Пекина ввести ответные пошлины

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу в пятницу заявил, что угроза Китая ввести ответные импортные пошлины на $60 млрд "незначительна".

"Мне кажется, что $60 млрд - это достаточно слабо против наших $200 млрд", - сказал он журналистам на пресс-конференции, уточнив, что "они могли бы нанести куда больше ущерба американским компаниям".

При этом Кадлоу предупредил Пекин, что Трампа "следует воспринимать всерьез". "Не нужно недооценивать решимость президента Трампа довести дело до конца", - сказал он.

"Китай сейчас сталкивается с проблемами - у них отвратительная экономика, инвесторы уходят, валюта падает", - добавил Кадлоу.

"Иностранные инвесторы не хотят работать в Китае. Я заметил сегодня, что японский фондовый рынок сейчас дороже китайского. И мне это нравится", - подвел итог советник Белого дома.

Накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Власти Китая со своей стороны пригрозили ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Позже стало известно, что Пекин может ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США.

Как стало известно 3 августа, отрицательное сальдо США в торговле с Китаем увеличилось в июне до $32,5 млрд с $32 млрд в мае.