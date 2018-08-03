Оператор бирж ICE создаст криптовалютную платформу вместе с Starbucks и Microsoft

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Оператор бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange (ICE) объявила о планах создания криптовалютной платформы совместно с Microsoft, Starbucks, BCG и другими участниками.

Как сообщается в пресс-релизе ICE, новая компания Bakkt будет использовать "облачные технологии Microsoft для создания открытой и регулируемой глобальной экосистемы для цифровых активов".

"Новая компания работает с группой разработчиков, включая BCG, Microsoft, Starbucks и других, для создания интегрированной платформы, которая позволяет потребителям и организациям покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы в продуманной глобальной сети", - отмечается в сообщении.

Первым применением платформы станет торговля и конвертация биткойнов в другие валюты.

Планируется, что в ноябре 2018 года биржа запустит однодневный контракт на биткойн с "физической поставкой" после того, как их одобрит Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Рынок цифровых активов сейчас оценивается в $270 млрд, говорится в сообщении ICE.