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Чили первой из латиноамериканских стран запретила полиэтиленовые пакеты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастиан Пиньера в пятницу объявил, что в стране принят закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку, сообщает Sky News.

"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.

Согласно принятому закону, крупные мероприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.

"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - сказал президент.

С августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов. Страна стала первой в Латинской Америке, где введен подобный запрет.

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