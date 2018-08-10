В Новой Зеландии откажутся от одноразовых пластиковых пакетов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Одноразовые пластиковые пакеты окажутся под запретом в Новой Зеландии в следующем году, пишет в пятницу газета The Guardian.

"Мы прекращаем производство одноразовых пластиковых пакетов, чтобы лучше следить за состоянием окружающей среды и беречь репутацию Новой Зеландии как чистой, заботящейся об экологии страны", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она подчеркнула, что в стране каждый год используются сотни миллионов одноразовых пакетов, и граждане Новой Зеландии требуют решения этой проблемы, о чем свидетельствуют подписи 65 тысяч человек под петицией о запрете на пакеты.

Розничным магазинам дадут полгода на то, чтобы прекратить выдавать пластиковые пакеты покупателям. В случае нарушения запрета им грозят штрафы до ста тысяч новозеландских долларов (£51,000). Крупные ретейлеры уже заявили о намерении отказаться от одноразовых пакетов к концу 2018 года.

Как отмечает газета, Новая Зеландия занимает одно из самых высоких мест среди развитых стран по уровню отходов на душу населения. В частности, на каждого жителя страны приходится 154 использованных одноразовых пакета, всего - 750 миллионов.

По данным The Guardian, пластиковые пакеты оказались под запретом уже более чем в сорока странах, причем первой из них стал Бангладеш в 2002 году.