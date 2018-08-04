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ООН насчитала более 1,5 тысячи погибших в Средиземном море мигрантов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - С начала 2018 года более 1,5 тыс. человек погибли в Средиземном море при попытке незаконно перебраться в Европу, сообщило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев.

При этом наибольшее число жертв - почти половина - приходится на июнь и июль.

С января 2018 года около 60 тыс. мигрантов пересекли Средиземное море - это примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего мигрантов с начала года прибыло в Испанию - более 23,5 тыс. человек. В то же время Италия за тот же период приняла 18,5 тыс. человек, а Греция - 16 тыс. человек.

При этом около 13,5% прибывающих в Европу мигрантов - сирийские беженцы, отмечает международное ведомство.

"Чтобы спасать жизни в море, мы должны принять соответствующие меры для недопущения того, чтобы ситуацией пользовались те, кто получает выгоду от эксплуатации беззащитных людей", - говорится в заявлении агентства ООН.

В ООН отмечают, что лодки, которые используют мигранты, становятся с каждым разом все менее пригодными для пересечения Средиземного моря.

"Они просто надеются, что спасатели подоспеют вовремя", - говорится в сообщении.

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Теги: Средиземное море, Евросоюз, ООН

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