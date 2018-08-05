Во время выступления Мадуро перед военными в Каракасе произошел взрыв

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро эвакуировали его с одной улиц Каракаса после того, как там прогремел взрыв, сообщает в субботу венесуэльское телевидение.

Судя по всему, Мадуро не пострадал.

Взрыв произошел, когда глава государства выступал перед военными с речью по случаю 81-й годовщины образования Национальной гвардии Венесуэлы; обращение транслировалось по телевидению. Внезапно Мадуро запнулся на середине предложения, вздрогнул и посмотрел наверх; план быстро сменился, вместо президента с его супругой стали показывать военных, однако через минуту парадное построение рассыпалось, началась паника.

Некоторые западные СМИ предполагают, что речь идет о попытке покушения. По неподтвержденным данным, она была совершена при помощи беспилотного летательного аппарата.

Согласно этой версии, беспилотник, на котором была закреплена взрывчатка, не долетел до своей цели, разбился и взорвался. В соцсетях появились фотографии дома, в который, как утверждается, врезался дрон. На одном из этажей произошел пожар.

Венесуэльские СМИ отмечают со ссылкой на некоторых очевидцев, что был слышен не один, а два мощных взрыва.