Власти Венесуэлы назвали взрыв в Каракасе покушением на президента

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Взрывы, прогремевшие во время военного парада в Каракасе в субботу, были покушением на президенты страны Николаса Мадуро, заявил министр связи и информации Хорхе Родригес.

По его словам, глава государства "не пострадал и работает в соответствии с планом".

Министр пояснил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Родригес сообщил, что семь военнослужащих получили ранения; позже число пострадавших возросло до десяти.

Министр также объявил, что Мадуро вскоре обратится к нации и сам расскажет о том, что произошло.