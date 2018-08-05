Почти 40 человек погибли из-за землетрясения в Индонезии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Как минимум 37 человек стали жертвами землтерясения на индонезийском острове Ломбок, сообщила в воскресенье The New York Times.

По данным национального агентства Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике, землетрясение магнитудой 7,0 затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали. Через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6. Толчки начались в 18:46 по западно-индонезийскому времени (13:46 по Москве).

Из-за землетрясение высота морских волн увеличилась на 14 сантиметров. По прогнозу метеорологов, волны не превысят 50 сантиметров в ближайшее время, несмотря на предупреждение о цунами, прозвучавшее утром.