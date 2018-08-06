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Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Это второе землетрясение на острове Ломбок за последний месяц

Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек
Прохожий у обломков здания гостиницы на острове Ломбок
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Не менее 82 человек погибли при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии, сообщила в понедельник BBC News со ссылкой на экстренные службы страны. Ранее сообщалось о 37 погибших.

Несколько сотен человек пострадали от стихийного бедствия в воскресенье. Магнитуда подземных толчков дошла до 7. Они затронули соседний остров Бали, где ощущались несколько секунд.

Матарам, крупнейший город на острове, серьезно пострадал от землетрясения. Множество зданий получили повреждения, поскольку не рассчитаны на такие нагрузки. Жители города массово выбегали на улицы, чтобы не оказаться под обломками домов. Отдельные районы Матарама остались без электроэнергии.

Аэропорты на Ломбоке и Бали работают в штатном режиме, несмотря на небольшие повреждения в терминалах.

Неделю назад на Ломбоке уже было землетрясение. Тогда погибли 16 человек.

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Теги: Индонезия, Ломбок, Бали

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