Более 70 тыс. человек пострадали от наводнений в Таиланде

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Более 70 тысяч человек пострадали от наводнений на северо-востоке Таиланда, сообщил в воскресенье ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Таиланд - более 70 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями. Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны. Сильнее всего пострадала Накхонпханом, где вода вышла из берегов реки Меконг и затопила 12 районов, более 12 тысяч домашних хозяйств", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ДСКЦ.

Ранее в ведомстве предупреждали, что ливни, сход оползней и наводнения возможны в Таиланде до октября в связи с сезоном дождей.