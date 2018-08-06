Украинский министр сообщил о возможном закрытии ж/д сообщения с Россией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщает сайт "Телевизионной службы новостей" телеканала "1+1" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.

Авиасообщение между странами было прервано в 2015 году.

В мае 2017 года "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщил, что Украина может с 1 июля 2017 года полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ - это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко.

В свою очередь ПАО "Укрзализныця", государственный монополист в сфере пассажирских железнодорожных перевозок на Украине, заявило, что не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и Россией и не получало подобных предписаний от органов государственной власти.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и РФ, сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".