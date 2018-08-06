В Грузии по запросу России задержан нижегородский депутат

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Грузии задержали по запросу РФ находившегося в международном розыске депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"5 августа по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Александр Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что 2 августа в Грузии уже был задержан родной брат Глушкова Владимир, депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области, обвиняемый в мошенничестве при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве.

"В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обоих братьев Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России", - говорится в пресс-релизе.

По данным СКР, в июле 2015 года Глушков получил через посредника, которым был его родной брат, взятку в 6 млн рублей от директора строительной фирмы за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

"Кроме того в период с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне Нижегородской области по поддельной проектной документации, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, возвели двухэтажное здание торгового центра", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что все сооружения, необходимые для автостанции были снесены, а планировка его территории была изменена. Жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Кроме того, участники махинации приобрели в собственность и здания на территории автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости.

Бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере более чем 100 млн рублей, отметили в пресс-службе.