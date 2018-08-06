Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 98 человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Жертвами мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали минимум 98 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо.

Ранее сообщалось о 91 погибшем и более чем 200 тяжело раненых.

Число жертв, по словам Нугрохо, вероятнее всего возрастет. Серьезные травмы получили 230 человек. Спасатели пока добрались не до всех частей острова, пострадавших от землетрясения.

На острове разрушены некоторые мосты, в нескольких районах отсутствует электричество и повреждены дороги. Порядка 20 тысяч человек находятся во временных укрытиях.

Магнитуда землетрясения составила 7, по данным местных властей, и 6,9 по данным Геологической службы США (USGS). Землетрясение произошло в воскресенье, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока.

Первоначально сообщалось об опасности цунами, позднее это предупреждение было отменено.