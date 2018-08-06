Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник в районе, прилегающем к аэропорту, на автостраде, сообщает муниципальная полиция Болоньи.

"По причине происшествия на автостраде произошел взрыв, за которым последовал пожар в районе улицы Марко Эмилио Лепидо. Движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

По информации телеканала Rai News, 20 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения.

Ранее в соцсетях очевидцы начали размещать фото и видео мощного взрыва.

#Bologna A fuoco il ponte della tangenziale uscita 3,che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario.Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti (Video non realizzato da me) pic.twitter.com/CHZg3OGdhR — Rudi De Fanti (@rudi_de_fanti) August 6, 2018

Аэропорт Болоньи сообщает, что территорию аэропорта инцидент не затронул. Воздушное движение осуществляется в штатном режиме.

Центр по координации информации о безопасности на дорогах сообщает, что инцидент связан с загоревшимся транспортным средством.

По данным газеты La Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества. Могут быть раненые.

Из-за инцидента перекрыт участок автодороги A14, соединяющей Болонью c городом Таранто на юге Италии.