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Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика

Есть обновление от 17:05

По данным СМИ, не менее 20 человек получили ранения, в том числе осколочные

Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика
Фото: epa-efe/vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник в районе, прилегающем к аэропорту, на автостраде, сообщает муниципальная полиция Болоньи.

"По причине происшествия на автостраде произошел взрыв, за которым последовал пожар в районе улицы Марко Эмилио Лепидо. Движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

По информации телеканала Rai News, 20 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения.

Ранее в соцсетях очевидцы начали размещать фото и видео мощного взрыва.

Аэропорт Болоньи сообщает, что территорию аэропорта инцидент не затронул. Воздушное движение осуществляется в штатном режиме.

Центр по координации информации о безопасности на дорогах сообщает, что инцидент связан с загоревшимся транспортным средством.

По данным газеты La Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества. Могут быть раненые.

Из-за инцидента перекрыт участок автодороги A14, соединяющей Болонью c городом Таранто на юге Италии.

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Теги: Италия, Болонья

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