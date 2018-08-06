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Полиция Латвии задержала защитника русских школ Илью Козырева

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция безопасности Латвии (ПБ) задержала члена правления партии Русский союз Латвии (РСЛ) Илью Козырева по начатому в апреле уголовному процессу о проведенном Вселатвийском родительском собрании против перевода школ на латышский язык обучения, сообщает в понедельник агентство BNS.

Козырев является одним из кандидатов в депутаты от РСЛ на предстоящих парламентских выборах. В кандидатском списке он указан как технический директор ООО "Comtel" и член правления РСЛ.

Не упоминая имени, в ПБ подтвердили факт задержания. С учетом того, что следственные действия продолжаются, ПБ более подробных комментариев не дает, отмечает BNS.

Лидер РСЛ Татьяна Жданок в заявлении для СМИ сообщила, что в квартире Козырева проведен обыск, а его самого доставили в изолятор временного содержания в Риге, где могут держать под арестом до 48 часов. "Учитывая опыт обращения Полиции безопасности с Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом, можно предположить, что полиция будет добиваться в суде лишения Козырева свободы на более длительный срок. В этом случае будет невозможным участие Козырева в сентябрьской сессии Совета по правам человека ООН, где уже запланирован его доклад о лишении национальных меньшинств Латвии права на образование на родном языке", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в целом по уголовному процессу о Вселатвийском родительском собрании, который был начат 18 апреля, фигурируют пять человек. К одному лицу применен статус подозреваемого, к остальным - статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Подозреваемым по статьям о разжигании национальной розни, антигосударственной деятельности и организации массовых беспорядков является Линдерман. Статус лица, против которого начато уголовное дело, применен к лидеру РСЛ Жданок. Сам РСЛ сообщил, что ПБ преследовала также члена правления РСЛ Евгению Крюкову.

22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в учебных заведениях нацменьшинств.

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Теги: Латвия, Илья Козырев

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