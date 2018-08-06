Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли исследовательский центр в Алеппо

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Боевики из Идлибской зоны деэскалации продолжают обстрелы населенных пунктов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков на брифинге в понедельник.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации", - заявил он.

По его словам, в течение суток дважды были зафиксированы обстрелы населенного пункта Сафсара провинции Латакия, трижды - района Маканис-эд-Дувайри в Алеппо, а также научно-исследовательского центра этого города.