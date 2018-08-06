Рухани счел бессмысленной идею США о переговорах с Ираном на фоне восстановления санкций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, что считает бессмысленной идею Вашингтона о сочетании восстановления санкций против Тегерана и старта диалога по вызывающим недовольство США вопросам.

По сообщению западных СМИ, в ходе выступления президент заявил, что сочетание этих двух действий "совершенно бессмысленно".

Помимо этого, Рухани высказался в пользу дипломатических способов решения разногласий с США. "Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры. Однако переговоры нуждаются в честности", - подчеркнул иранский президент.

"США восстанавливают санкции против Ирана и выходят из сделки 2015 года, а после этого хотят вести с нами диалог. Призыв Дональда Трампа к ведению прямых переговоров направлен на воздействие на аудиторию внутри его страны в преддверии американских выборов (промежуточных выборов в ноябре 2018 года - ИФ) и на то, чтобы посеять хаос в Иране", - считает Рухани.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что любой переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном может начаться только после возвращения США в ядерную сделку с Ираном. "Уважение великой иранской нации (со стороны Вашингтона - ИФ), прекращение злонамеренных действий и возвращение США в ядерную сделку (...) Это на сегодняшний день может открыть тернистый путь (к переговорам - ИФ)", - заявлял советник президента Ирана Хамид Абуталеби.

8 мая 2018 года президент США объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

Первая часть ограничительных мер США против Тегерана будет восстановлена во вторник, 7 августа, в 00:01 по летнему восточному времени (07:01 по московскому времени). Санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.