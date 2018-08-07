Канада отказалась менять позицию в вопросах прав человека

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Канада будет оставаться на своей позиции по проблеме соблюдения прав человека, заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд в связи с решением Саудовской Аравии о выдворении посла Канады.

"Мы остаемся на той позиции, о которой объявили. Мы будем и впредь выступать за права женщин, и не намерены отступать", - заявила она журналистам, добавив, что Канада не в первый раз поднимет вопрос о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии.

Министр отметила, что Оттава "глубоко озабочена высылкой своего посла в ответ на канадские заявления в защиту прав активистов, задержанных королевством".

Фриланд сказала, что Саудовской Аравии "будет стыдно", если Эр-Рияд реализует угрозу об отзыве своих студентов, обучающихся в Канаде, которая готова их принимать.

Как сообщалось, МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Канады. Кроме того, Эр-Рияд объявил о замораживании новых торговых и инвестиционных сделок между двумя странами. Это решение было принято в связи с требованием МИД Канады о немедленном освобождении арестованных в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави и других. Заявление главы МИД Канады Христи Фриланд, сделанное накануне, было расценено в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.