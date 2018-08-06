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Саудовская Аравия выдворит посла Канады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон-грата, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства королевства, размещенном в Твиттере.

МИД потребовал выезда канадского дипломата из страны в течение 24 часов, а также отозвал посла Саудовской Аравии в Канаде.

Кроме того, Эр-Рияд объявил о замораживании новых торговых и инвестиционных транзакций между двумя странами.

Это решение было принято в связи с требованием МИД Канады о немедленном освобождении арестованных в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави и других. Заявление главы МИД Канады Христи Фриланд, сделанное накануне, было расценено в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.

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Теги: Саудовская Аравия, Канада
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