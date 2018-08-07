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Порошенко инициировал заседание СНБО, опасаясь вмешательства России в выборы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовить заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы 2019 года.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", - сообщил Порошенко в фейсбуке.

Глава украинского государства подчеркнул, что "должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан".

Он отметил, что в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Москвой "масштабных вмешательств в избирательные процессы".

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Россия, СНБО
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