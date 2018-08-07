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В Киеве предложили прервать автобусное сообщение с Россией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил прекратить автобусное сообщение Украины с Россией.

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"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения!" - написал Гданов в фейсбуке.

Накануне глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что ведомство подготовило ряд предложений по противодействию России, среди них прекращение железнодорожного пассажирского сообщения между странами.

"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.

На сегодняшний день c Украины в Россию ходят только поезда формирования "Укрзализницы", отправляющиеся из Киева, Львова и Хмельницкого. Единственный поезд "Федеральной пассажирской компании" РЖД, идущий через Украину транзитом, это Москва-Кишинев.

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Теги: Россия, Украина

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