Задержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.by

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В офисе белорусского новостного интернет-портала tut.by проходит обыск, возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства "БелТА". В рамках этого дела задержана главный редактор tut.by Марина Золотова.

Как заявили в Следственном комитете Белоруссии, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки МВД.

"Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков", - отмечено в сообщении СК.

В ходе проверки сотрудники МВД выявили многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018) без ведома и согласия "БелТА" совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе этого предприятия.

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия", - подчеркнули в ведомстве.

Следствие считает, что к указанным противоправным действиям причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Во вторник по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (tut.by), Анна Калтыгина (tut.by), Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

По информации портала tut.by, в офисе с утра вторника проходит обыск, несколько этажей оцепили сотрудники правоохранительных органов. Как сообщают очевидцы, изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК.

Гендиректор "БелТА" Ирина Акулович прокомментировала ситуацию с обысками. "Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У "БелТА" есть подписка на информационную ленту - люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все", - заявила Акулович в интервью "Нашей ниве".

По ее словам, в агентство поступили заявления от платных подписчиков, имевших проблемы с авторизацией. "Они написали письмо об этих проблемах. Естественно, что мы обратились в милицию, чтобы установить, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался", - отметила гендиректор.

Акулович сказала, что размер ущерба определят следственные органы.

Портал tut.by (владелец ООО "ТутБай Медиа") является крупнейшим белорусским информационным интернет-ресурсом.