Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Шестеро сотрудников крупнейшего белорусского новостного сайта tut.by и один представитель агентства "БелаПАН" задержаны на трое суток, сообщили агентству "Интерфакс" их коллеги.

В свою очередь "Еврорадио" сообщает, что как минимум четверо из них: главный редактор tut.by Марина Золотова, выпускающий редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель "БелаПАН" Татьяна Коровенкова - уже находятся в минском изоляторе на Окрестина.

Как сообщалось, в офисах tut.by и "БелаПАН" во вторник проходят обыски, возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства "БелТА".

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса республики (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД. По информации министерства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе "БелТА". В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Утром сообщалось о трех задержанных по данному делу.