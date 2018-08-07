Работу аэропорта во Франкфурте нормализовали после частичной эвакуации

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Полиция Франкфурта-на-Майне объявила о возвращении в нормальный режим работы аэропорта, где ранее во вторник были частично эвакуированы пассажиры из первого терминала после того, как мужчина, не имевший необходимого доступа, проник в зону безопасности.

"В зоны, затронутые инцидентом, вновь открыт свободный доступ, и работа аэропорта вновь возобновилась", - говорится в сообщении в твиттере местной полиции. Там поблагодарили пассажиров за проявленные понимание и дисциплину.

По некоторым данным, мужчина, нарушивший распорядок работы аэропорта, задержан.

Ранее издание Bild писала, что полицейская операция в аэропорту повлияла на сотни пассажиров и стала причиной перебоев в воздушном движении.