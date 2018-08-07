США после ноября начнут планировать дополнительные ограничения против Ирана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти США после восстановления в ноябре санкций против Ирана будут изучать возможность введения дополнительных ограничительных мер против этой страны, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Как пишет агентство Bloomberg, Болтон подчеркнул, что Вашингтон будет лишь в редких случаях разрешать компаниям не соблюдать ограничительные меры в отношении Ирана.

Кроме того, в интервью Fox News Болтон заверил, что "цель США не заключается в смене режима в Иране, но мы хотим на них оказывать максимальное давление". Он не согласился с утверждением журналиста о том, что восстановление американских санкций ухудшит отношения Вашингтона с европейскими союзниками. "У нас по-прежнему единая цель - убедиться, что у Ирана не будет ядерного оружия и средств его доставки", - заявил советник президента США.

"Но при этом их (европейские - ИФ) компании бегут из Ирана так быстро, как только могут", - заверил Болтон. По его словам, даже угроза восстановления санкций США против Ирана оказала сильное воздействие на компании со всего мира. "И этот эффект усилится в ноябре, когда мы восстановим санкции, связанные с нефтью", - предупредил он.

США во вторник восстановили ограничительные меры против Тегерана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.