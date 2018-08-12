Главные новости
В миреЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияВ миреВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ РоссииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
В мире

В Иране по обвинениям в коррупции арестовали более 65 человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Представитель судебных властей Ирана Голам-Хосейн Махсени Эжеи на фоне восстановления санкций США против Тегерана объявил об аресте за последние недели 67 человек по обвинениям в коррупции, сообщают иранские СМИ.

"Наш враг Америка решил давить на народ (Ирана - ИФ), и он намерен оказывать давление на нашу экономику, но это ему не поможет", - сказал он.

"Эти (арестованные - ИФ) люди пытались воспользоваться этой возможностью и тайно накапливать у себя товары первой необходимости и брать в оборот людей, используя для этого спекуляцию и контрабанду", - отметил чиновник.

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи одобрил предложение судебных властей сформировать специальные суды, которые будут разбирать дела тех лиц, кого обвиняют в совершении экономических преступлений.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе.

Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Экономические сложности уже привели к акциям протеста в Иране.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иран

Новости по теме

В мире
Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия
Работа над этим документом велась 22 годаПодробнее
 В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человек
Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу, люди требуют отставки правительстваПодробнее
 Путин отправился на саммит по статусу Каспийского моряПутин отправился на саммит по статусу Каспийского моря
На саммите должны утвердить документ, учитывающий интересы всех участниковПодробнее
 Из аэропорта Сиэтла угнали самолетИз аэропорта Сиэтла угнали самолет
Он разбился вскоре после взлетаПодробнее
Пхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризации
Ким Чен Ын заявил, что уже пошел на уступки СШАПодробнее
 Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на МадуроВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро
Оппозиционный депутат Хулио Борхес находится в КолумбииПодробнее
 КНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризацииКНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризации
Пхеньян обвиняет ряд американских чиновников в саботировании диалога, который начали Дональд Трамп и Ким Чен ЫнПодробнее
 РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"
США подозревают банк в переводе денег на создание в КНДР оружия массового уничтоженияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияВ миреВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ РоссииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииВ РоссииМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаВ РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании

Силуанов допустил уход России от долларовой оплаты при поставках нефти

"Локомотив" проиграл "Оренбургу" в третьем туре Российской премьер-лиги

В Иране по обвинениям в коррупции арестовали более 65 человек

Минфин анонсировал дальнейшей сокращение вложений в госбумаги США

Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляциюПо словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности есть Подробнее

Лавров назвал обвинения госдепа США в адрес РФ по делу в Солсбери абсурдными

В Смоленской области военные водолазы будут искать Як-9 полка "Нормандия-Неман"

Четверо туристов в горах Алтая запросили помощь

Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

В Москве пресекли деятельность банды, планировавшей нападение на коммерсанта

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре

Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияРабота над этим документом велась 22 года Подробнее

Путин рассказал о планах строительства глубоководного порта в районе Каспийска

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru