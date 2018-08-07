Горсовет Нью-Йорка рассмотрит вопрос о заморозке выдачи лицензий водителям такси-приложений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Городской совет Нью-Йорка в среду проведет голосование по вопросу о приостановке выдачи лицензий водителям такси-приложений, включая Uber и другие, сроком на год, пишет The New York Times.

Данная мера входит в пакет предложений, направленных на сокращение транспортного потока в Нью-Йорке и предотвращение падения заработка водителей.

Пакет мер поддержал спикер городского совета Кори Джонсон. Три года назад он выступил против аналогичного предложения мэра Билла де Блазио. "Сейчас ситуация в корне изменилась, - отметил он. - Ситуация на дорогах стала только хуже, а число машин, подвозящих пассажиров за деньги, выросло. Также нельзя забывать о финансовых и психологических проблемах, которые испытывают водители".

По данным Комиссии водителей такси и лимузинов Нью-Йорка, сейчас в приложениях по заказу такси зарегистрированы свыше 80 тысяч машин против 12,6 тысяч в 2015 году.

Uber уже обратился к пользователям с предупреждением о том, что инициатива городских властей может привести к росту стоимости поездок, а также может увеличить время ожидания машины. Lyft, главный конкурент Uber в США, также выступил против предложения.