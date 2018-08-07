Facebook опроверг сообщения о просьбе к банкам делиться данными клиентов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook опровергла появившиеся накануне сообщения о том, что руководство компании обратилось к крупнейшим американским банкам предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей, сообщает "Би-би-си".

The Wall Street Journal накануне написала, что Facebook, которая хочет стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и об остатках средств на текущих счетах клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы.

Однако в Facebook заявили, что некоторые пользователи дали согласие на предоставление доступа к определенной финансовой информации, касающейся их банковских счетов, через мессенджер соцсети. В компании заверили, что данные не использовались для рекламы.

"Как многие онлайн-компании, мы сотрудничаем с банками и кредитными организациями для предоставления упрощенного доступа к службе поддержки. Идея в том, что переписываться с банком через мессенджер удобнее, чем ждать ответа по телефону", - пояснили в Facebook.

Пока Facebook сотрудничает с банками. В Сингапуре клиенты Citi могут через Facebook проверять свой баланс и отслеживать операции.

Кроме того, можно подключить к мессенджеру соцсети свой аккаунт PayPal.