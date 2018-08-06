В мире

Facebook предложила банкам США делиться с ней финансовыми данными пользователей

Есть обновление от 20:42

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Facebook обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей, пишет The Wall Street Journal.

Facebook, которая хочет стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и об остатках средств на текущих счетах клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы, сообщают источники WSJ.

Кроме того, Facebook интересуется данными о том, где пользователи делают покупки с помощью банковских карт.

По их словам, за последний год Facebook обращалась к JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S.Bancorp с предложением обсудить потенциальные варианты, которые соцсеть могла бы предложить клиентам банков на платформе Facebook Messenger. В частности, обсуждалась возможность того, чтобы в Messenger отображалась информация об остатке на текущем счете пользователя.

Опасения насчет конфиденциальности

Конфиденциальность банковских данных является камнем преткновения в переговорах с Facebook, отмечают источники. Один из крупных банков США отказался участвовать в этих переговорах именно по этой причине.

Благодаря дополнительной информации о клиентах Facebook могла бы разработать сервисы, которые бы вынуждали пользователей проводить больше времени в приложении Messenger. Это, по мнению компании, позволило бы увеличить активность пользователей, что является ключевым фактором для успешного развития соцсети.

В прошлом месяце Facebook потеряла более $120 млрд капитализации за один день, когда сообщила, что темпы роста ее бизнеса начали замедляться.

По данным источников, Facebook в переговорах с банками делает упор на то, что не намерена использовать финансовые данные пользователей в целях продвижения рекламы или делиться ими с третьими сторонами.

Банки ищут выход на пользователей

Банки сталкиваются с растущим давлением, чувствуя необходимость заключения партнерств с крупными онлайн-платформами, имеющими доступ к миллиардам пользователей, пишет WSJ. Тем не менее, они пытаются удержать пользователей в собственных приложениях для расчетов, не желая отдавать контроль за этой сферой сторонним платформам.

По данным источников, Google и Amazon.com также обращались к банкам с предложением поделиться с ними финансовыми данными пользователей, чтобы предложить клиентам базовые банковские услуги в таких приложениях, как Google Assistant и Alexa.

"Как и многие онлайн-компании, мы регулярно ведем переговоры с финансовыми институтами о том, каким образом, мы можем улучшить возможности клиентов в сфере коммерции, - заявила представитель Facebook Элизабет Дайана. - Ключевым моментом в этих усилиях является поддержание безопасности пользовательских данных".

В последние годы Facebook пытается трансформировать Messenger в платформу для электронной коммерции. Партнерство с American Express позволяет пользователям соцсети связываться с представителями компании, являющейся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт.

Соглашение с PayPal, заключенное в прошлом году, позволяет пользователям Facebook отправлять деньги с помощью Messenger, соглашение с Mastercard дает им возможность размещать онлайн-заказы в ряде интернет-магазинов через Messenger с использованием цифрового кошелька Masterpass.

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Теги: Facebook

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