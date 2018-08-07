Девять афганских полицейских погибли в результате ошибочного удара ВВС США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Жертвами незапланированного авиаудара США стали девять афганских полицейских, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.

По его словам, в результате ошибочного удара Военно-воздушных сил США по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра, центральной провинции Логар, погибли девять афганских полицейских, ранения получили еще 15 стражей порядка. Представительство НАТО в Кабуле подтвердило авиационный полет, запрошенный афганскими силами, однако не предоставило никакой информации о причинах произошедшего.

Ранее член провинциального совета Логара Абдул Вали Уэйкел сообщил агентству Pajhwok, что боевики в понедельник вечером начали скоординированные атаки на правительственные посты в Азре и осаждают уездный центр с нескольких сторон.

Между тем представитель "Талибана" (движение запрещено в России) Забиулла Моджахед заявил местным СМИ, что боевики продвигаются к центру Азры, убито 19 и ранено еще шестеро местных полицейских.