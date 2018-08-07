Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил над Эстонией боевую ракету

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во вторник во время полета по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.

Траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя.

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Предполагаемое место падения ракеты, наполненной взрывчатым веществом, - в 40 км к северу от Тарту.

Силы обороны приступили к поисковой операции, используются вертолеты ВВС.

Силы обороны просят людей, обнаруживших ракету или ее части, не трогать их, отойти на безопасное расстояние.

Истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу, начато расследование.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.