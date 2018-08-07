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Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с ракетой

Ракету пока не нашли, по сообщениям СМИ, в худшем случае она могла улететь на территорию России

Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с ракетой
Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Португальцы сменят испанцев в небе над Балтией до выяснения обстоятельство инцидента с пуском боевой ракеты, пишет Postimees со ссылкой на министра обороны Эстонии Юрии Луйк.

"Речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте. Самое главное - обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем Вооруженные силы сейчас активно занимаются", - добавил министр.

База испанской команды находится в Литве.

Между тем, издание Luna-Postimees отмечает, что выпущенная по ошибке боевая ракета в худшем случае могла оказаться в эстонско-российской приграничной зоне или вообще улететь за восточную границу.

По словам командующего ВВС полковника Рийво Валге, радиус полета выпущенной у деревни Пангоди ракеты составляет 100 километров, и ее выстрелили в северном - северо-западном направлении. Если бы ракета полетела на восток, теоретически она могла попасть в Печоры или по ту сторону Чудского озера.

"Русские бы не поверили, что речь идет о несчастном случае или случайности. Из этого русские учинили бы большой скандал", - считает руководитель института внутренней безопасности Академии внутренних дел Эркки Коорт.

При этом он предположил, что, поскольку совершивший ошибку самолет принадлежит Испании, политики которой говорят об отмене санкций против России, возможно, реакция не была бы настолько острой, чем если бы ракета была выпущена с самолета другой страны.

А по оценке генерала в отставке Антса Лаанеотса, причиной инцидента может быть халатность или случайность. "Выпущенная испанским истребителем ракета является ракетой средней дальности, которая предназначена для поражения самолета", - сказал Лаанеотс.

По его словам, в районе Отепя четыре предусмотренных для учений зоны. "Они летают там почти каждый день. Однако какое задание выполнял тот истребитель, и каким образом нажал на кнопку - вот в чем вопрос", - сказал Лаанеотс.

По его словам, для того, чтобы выпустить ракету, необходима комбинация кнопок. "Одним нажатием активируешь, другим - выпускаешь. На данный момент я понимаю, что он его не активировал, потому что ракета не взорвалась. Поэтому она и представляет такую опасность. Ее лучше не трогать. Когда же ракета будет обнаружена, ее взорвут на месте", - пояснил генерал.

"Когда ракетная боеголовка взрывается, то в стороны разлетаются осколки, чтобы поразить цель еще сильнее", - добавил Лаанеотс.

Он считает, что на данный момент слишком много вопросов, которые требуют ответов. "Странно, каким образом он ее все-таки выпустил. Да и система самоликвидации устроена таким образом, что она должна активироваться в случае, если ракета упадет на землю. Однако мы не знаем, что точно случилось", - отметил генерал.

Во вторник входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке запустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM. Инцидент произошел в 15.44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди (Pangodi) близ города Отепя (Otepaa).

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Силы обороны Эстонии приступили к поисковой операции, используются вертолеты ВВС.

Истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу. Начато расследование.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.

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Теги: Эстония, Испания

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