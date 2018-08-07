В пожаре на западе Германии пострадали 40 человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Около 40 человек пострадали в пожаре на железнодорожной станции в городе Зигбург в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет во вторник газета Die Zeit.

По данным издания, 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Помимо этого, огонь перекинулся на восемь ближайших домов, вынудив реагировать в общей сложности около 100 человек.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Газета сообщает, что огонь мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда.

В настоящий момент пожар еще горит, на месте происшествия работают сотрудники служб. Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт, сроки возобновления работы линии неизвестны.