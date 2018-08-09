Офис миграционной службы сгорел в здании администрации президента Южной Осетии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в здании администрации президента Южной Осетии сгорели кабинеты миграционной службы, частично пострадали помещения, где ранее располагалось министерство обороны, сообщил журналистам после ликвидации чрезвычайного происшествия глава МЧС Алан Тадтаев.

"Стены здания обшиты пластиковой облицовкой, которая является легковоспламеняющимся материалом, ввиду чего пламя на тот момент вырывалось из-под крыши", - сказал министр.

Он добавил, что на данный момент ведутся экспертные работы по установлению причин пожара и определению размеров нанесенного ущерба. По данным МЧС Южной Осетии, площадь возгорания составила более ста квадратных метров.