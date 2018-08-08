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"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России

Под реализацию санкций будут созданы новые структуры, а ограничению транзакций подвергнутся, в том числе, ВТБ и Сбербанк

"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США и внесенный в Сенат 3 августа, предусматривает сведение ограничительных мер в единую систему, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа, который оказался в ее распоряжении.

Как отмечает "Ъ", на момент написания статьи законопроект о санкциях в отношении России официально еще не был опубликован.

По данным издания, сенаторы предлагают создать "санкционный координационный офис" для объединения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине и обвинениями во вмешательстве в американские выборы, а также для их координации с Евросоюзом. Как отмечает газета, сейчас ограничительные меры реализуются Госдепартаментом и офисом OFAC Минфина США. Еще одна новая структура - "Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы" - должен будет противодействовать попыткам России влиять на ситуацию в мире и, в частности, в США. Кроме того, законопроект предусматривает открытие для государств, уязвимых к российскому воздействию, бюджетного фонда США в размере $250 млн с 2020 финансового года.

Обращение к Трампу

"Ъ" сообщает, что значительная часть законопроекта представляет собой обращение к президенту США Дональду Трампу. В частности, сенаторы предложили запретить финансирование попыток "любого представителя правительства США" вывести страну из НАТО: хотя выход из организации документом не исключается, принятие решения возможно только в случае, если за него проголосуют две трети членов Сената. Более того, отмечает "Ъ", в законопроекте упоминаются меры для укрепления НАТО. В частности, он предусматривает передачу НАТО излишков вооружения, а также обязывает госсекретаря США раз в 90 дней докладывать в профильные комитеты Конгресса об угрозах, стоящих перед НАТО.

Также сенаторы призывают Трампа поддержать усилия по противодействию вмешательству "со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране". Кроме того, президента США просят потребовать от России передачи контроля над Крымом Украине и отказа от "поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов", "оккупации" на территориях Грузии и Молдавии и поддержки президента Сирии Башара Асада.

Документ предлагает также "оказывать давление на российские власти", чтобы они прекратили попытки помешать ООН и Организации по запрещению химоружия расследовать случаи его применения, и "наказывать российские власти за производство и применение химоружия".

Санкции против банков

В новом санкционном законопроекте говорится о запрете операций в США и заморозке активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Как поясняет "Ъ", для них это будет означать отсутствие возможности проводить стандартные долларовые расчеты через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.

Кибербезопасность

Для обеспечения кибербезопасности страны сенаторы предложили создать в Госдепартаменте офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики с руководителем в ранге посла. Авторы законопроекта также предусмотрели в документе санкции в отношении россиян, задействованных в "злонамеренной деятельности в киберпространстве", и внесение поправок в уголовное законодательство США, которые позволят предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к атакам на задействованную в выборных процессах инфраструктуру. В частности, подразумеваются поправки к закону об иммиграции и гражданстве, вносящие определение "неправомерного вмешательства в выборы в США". Под него подпадает "поведение иностранного гражданина", которое представляет собой вмешательство в выборы любого уровня по распоряжению иностранного правительства. Тем, кого считают замешанными в подобном вмешательстве, не будут выдавать визу в США, пишет "Ъ".

Еще несколько ложек дёгтя

"Ъ" подчеркивает, что в законопроекте об антироссийских санкциях педантично перечислены второстепенные вопросы, связанные с Россией. Так, предложены программа ограничения возможности РФ использовать "красные ордера" Интерпола для преследования своих политических противников, продление моратория на импорт в США урана из РФ с 2020 на 2030 год.

"С одной стороны, эта формулировка выглядит как предварительная заявка на кампанию в ООН по исключению России из числа постоянных членов Совета Безопасности, с другой стороны, гораздо более прагматична: именно под этим флагом с 1983 года вводились усиленные антииранские санкции", - пишет издание.

По данным "Ъ" в заключении в документе приводится мнение Конгресса США о том, что провайдеры соцсетей должны "разделить ответственность" с правительством США за недопущение в них российской и любой иностранной государственной агитации и пропаганды.

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Теги: США, Дональд Трамп

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