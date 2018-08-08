Почти 90 телеканалов, включая российские, лишатся права ретрансляции в Казахстане

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство информации и коммуникаций Казахстана отозвало у ряда иностранных телеканалов свидетельства о постановке на учет в связи с нарушением закона "О телерадиовещании", сообщается на сайте ведомства в среду.

Закон вступил в силу 9 января, в течение шести месяцев теле- и радиоканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего представительства в срок до 9 июля текущего года, говорится в сообщении.

"По истечении указанного срока, министерство в соответствии с частью второй пункта 9-1 статьи 42 Закона "О телерадиовещании" у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), отозвало свидетельство о постановке на учет, что в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, из 307 иностранных теле- и радиоканалов свои представительства открыли 219. У 88 СМИ филиалы отсутствуют. В их числе оказались такие телеканалы как НТВ Плюс 3D, Дождь, Russia Today TV, Радость моя, Nautical Channel (Морской), музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy, Боец.

Как отметили в министерстве, с начала года с собственниками иностранных теле-, радиоканалов, не открывшими представительства, проводилась уведомительная работа о необходимости приведения их деятельности в соответствие с требованиями казахстанского законодательства.

"Иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - добавили в министерстве.