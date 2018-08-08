Иранские парламентарии вынесли вотум недоверия министру труда

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Парламент Ирана большинством голосов вынес вотум недоверия министру кооперации, труда и социального обеспечения Али Рабии, сообщает в среду AP.

По данным агентства, 129 из 243 парламентариев проголосовали против министра труда, которого многие обвиняют в некомпетентности, ставшей причиной нынешних экономических проблем в стране.

Теперь у президента Ирана Хасана Рухани есть три месяца, чтобы убрать Рабии с его нынешнего поста.

В то же время сторонники министра уверены, что он не в ответе за экономические трудности, которые возникли на фоне восстановления санкций США против Тегерана.

Накануне США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Кроме того, под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Экономические сложности уже стали причиной акций протеста в Иране.

62-летний Рабии является давним сторонником Рухани. Он также был советником при бывшем президенте Ирана Мохаммаде Хатами (1997-2005 гг.).