Житель Кипра попытался прорваться в здание консульства России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Кипра врезался на автомобиле в ограду почетного консульства России в городе Лимасол, после чего попытался прорваться в здание, но был обезврежен полицией, сообщает посольство РФ на Кипре в среду.

"7 августа около 13:00 44-летний гражданин Республики Кипр намеренно врезался на автомобиле в ограду почетного консульства Российской Федерации в Лимасоле, после чего пытался ворваться в здание, разбив стекло входной двери. Силами сотрудников почетного консульства и оперативно подоспевшей полиции он был обезврежен. Пострадавших в результате данного инцидента нет, зданию нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

В дипмиссии отметили, что посольство находится в плотном контакте с местными правоохранительными органами, расследующими все обстоятельства данного дела. "Кипрская полиция не квалифицирует его в качестве теракта", - подчеркивается в сообщении.

"По имеющейся информации, киприот страдает психическим расстройством и находится на учете в соответствующем кипрском медицинском учреждении. Судя по предварительному заключению врачей, на момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии", - сообщили в дипмиссии.

Там отметили, что, по словам очевидцев происшествия, мужчина во время попытки проникновения в здание кричал о том, что его преследуют неназванные спецслужбы, и просил политического убежища в России.

"Примечательно, что ряд кипрских СМИ, не разобравшись в ситуации, напечатали, что он, мол, утверждал, что является целью "российских спецслужб" и даже КГБ, которые к тому же "планируют его убийство". И если усомниться в наличии логики у психически неуравновешенного человека еще можно (было бы странно просить политического убежища в стране, "агенты" которой тебя "преследуют"), то понять логику вполне здравомыслящих журналистов затруднительно", - отметили в посольстве.

"Скорее всего, речь здесь идет о примере инерции мышления из серии "слышали звон, да не знают, где он" на фоне беспрецедентной антироссийской истерии, развернутой на Западе", - подчеркнули в дипмиссии.