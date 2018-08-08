Трамп написал письмо, переданное в Кремль Рэндом Полом, по просьбе самого сенатора

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Письмо, которое американский сенатор-республиканец Рэнд Пол передал в администрацию президента России, президент США Дональд Трамп написал по просьбе самого сенатора, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом.

"По просьбе сенатора Пола президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упоминает представляющие интерес темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Ранее в среду сенатор Пол написал в твиттере, что ему "выпала честь доставить письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина". "Письмо подчеркивает важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, в том числе в борьбе против терроризма, в вопросе расширения диалога в законодательной сфере и в том, что касается возобновления культурного обмена", - отметил сенатор.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков после заявления американского сенатора подтвердил, что письмо было передано по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились.

В канцелярии сенатора Пола пояснили, что "сенатор доставил письмо представителям Путина, так как российский лидер был не в Москве во время визита Пола", отмечает телеканал.