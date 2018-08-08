Сенатор США сообщил, что передал в Кремль письмо от Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор Рэнд Пол в среду сообщил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от президента США Дональда Трампа, в котором говорится о необходимости развивать сотрудничество между странами.

"Мне выпала честь доставить письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина", - написал он в твиттере.

В письме "подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, в том числе в борьбе против терроризма, в вопросе расширения диалога в законодательной сфере и в том, что касается возобновления культурного обмена", добавил он.

Сенатор-республиканец Пол возглавляет американскую делегацию в России.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что письмо Трампа получено, в ближайшее время оно поступит в администрацию президента.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он журналистам в среду.

Встреча Путина и Трампа

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Путина и Трампа, президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Вашингтоне заявляли, что нацелены на следующий саммит лидеров США и России, который может состояться в 2019 году.

"Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти после окончания "охоты на ведьм" по "российскому делу", поэтому мы согласились, что она (встреча - ИФ) будет в следующем году", - заявил ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.