Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
В мире

Сенатор США сообщил, что передал в Кремль письмо от Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор Рэнд Пол в среду сообщил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от президента США Дональда Трампа, в котором говорится о необходимости развивать сотрудничество между странами.

"Мне выпала честь доставить письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина", - написал он в твиттере.

В письме "подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, в том числе в борьбе против терроризма, в вопросе расширения диалога в законодательной сфере и в том, что касается возобновления культурного обмена", добавил он.

Сенатор-республиканец Пол возглавляет американскую делегацию в России.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что письмо Трампа получено, в ближайшее время оно поступит в администрацию президента.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он журналистам в среду.

Встреча Путина и Трампа

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Путина и Трампа, президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Вашингтоне заявляли, что нацелены на следующий саммит лидеров США и России, который может состояться в 2019 году.

"Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти после окончания "охоты на ведьм" по "российскому делу", поэтому мы согласились, что она (встреча - ИФ) будет в следующем году", - заявил ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия

Новости по теме

В мире
Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины СШАКитай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины США
КНР введет пошлину в 25% на товары американского экспорта объемом $16 млрд с 23 августаПодробнее
 "Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России
Под реализацию санкций будут созданы новые структуры, а ограничению транзакций подвергнутся, в том числе, ВТБ и СбербанкПодробнее
 В Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооруженийВ Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооружений
Издание Politico утверждает, что ознакомилось с памяткой на русском языке, переданной президенту СШАПодробнее
 Маск собрался выкупить TeslaМаск собрался выкупить Tesla
Предприниматель назвал цену в $420 за акцию; некоторые участники рынка заподозрили, что это очередная шуткаПодробнее
Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителемИспанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителем
Случайно запущенную боевую ракету пока не нашли; по сообщениям СМИ, в худшем случае она могла улететь на территорию РоссииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Муравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернетПодробнее
 Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"
Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыскиПодробнее
 Задержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.byЗадержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.by
Ее и других журналистов подозревают в несанкционированном доступе к информации государственного агентства "БелТА"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахВ РоссииИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаВ РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России

Комитет Сената США попросил о встрече с Ассанжем в рамках "российского расследования"

Американского конгрессмена арестовали за торговлю инсайдерскими данными

"Аэрофлот" в октябре сменит "Победу" на регулярных рейсах в Нальчик

Семьям погибших в Красноярском крае башкирских вахтовиков выплатят по 1 млн рублей

Педагога в Удмуртии заподозрили в педофилии

Белорусский СК подтвердил проведение новых обысков в редакциях СМИ

Товарный поезд насмерть сбил двух мужчин в Подмосковье

Сенатор США сообщил, что передал в Кремль письмо от Трампа

Сотрудники российского Forbes пожаловались в прокуратуру на задержку зарплаты

Спрос на аукционах Минфина по доразмещению ОФЗ оказался низким

Число жертв июльского пожара в Сочи достигло 11 человек

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина

ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму ГоловинаУ него диагностировано повреждение лодыжки Подробнее

Алехина из Pussy Riot заявила, что ей закрыли выезд из РФ

"Уралкалий" предложил сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника

Пресс-секретарь омбудсмена заявил о стабильном состоянии Сенцова

Автостраховщики предложили чинить машины по ОСАГО старыми деталями без согласия владельцев

Экс-директор Новосибирского театра оперы Мездрич возглавил московскую "Практику"

Администрация Серпуховского района признана потерпевшей по делу Шестуна

Суд полностью отказал Минобороны в иске к "Авиакору" на 1,5 млрд рублей

Эксперты опровергли слова Лукашенко об отсутствии в РФ российского мяса

Сестра Сенцова заявила о его катастрофическом состоянии

Погоны и форму погибшего в Сирии летчика Филипова передадут в музей на Поклонной горе

В парке на юго-западе Москвы нашли чемодан с телом женщины

В Индонезии жертвами землетрясения стали 347 человек

Россельхознадзор разрешил белорусскому "Савушкину продукту" поставки молочной сыворотки

В Армении задержан брат экс-премьера страны Абраамяна

Недельная инфляция в РФ осталась на нулевом уровне третью неделю подряд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru