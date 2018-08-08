Погибшие в горах КБР оказались сотрудниками Росгвардии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В горном районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо военнослужащих Росгвардии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту", - сказал собеседник агентства.

"Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии", - добавил он.

Организована эвакуация погибших военнослужащих, сообщили в пресс-службе.

"Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих и примет все необходимые меры по поддержке их семей в этот тяжелый период", - добавил представитель ведомства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в горах Кабардино-Балкарии, на леднике Межерги, во время восхождения.