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Четыре альпиниста погибли в горах Кабардино-Балкарии

Они сорвались на высоте 4,5 тыс. метров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в горах Кабардино-Балкарии, сорвавших на высоте 4,5 тыс. метров на леднике Межерги во время восхождения, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Четверо восходивших в горы в связке мужчин сорвались с высоты 4,5 тыс. метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Они погибли. Находившийся с ними инструктор выжил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшие были сотрудниками правоохранительных органов.

Источник уточнил, что тела погибших будут спущены на допустимую для воздушной эвакуации высоту, откуда в четверг их заберут спецборты экстренных служб.

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Теги: Россия, Кабардино-Балкария

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