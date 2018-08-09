Восьмимесячный ребенок и его беременная мать стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Девочка восьми месяцев от роду и ее беременная мать погибли, глава семьи получил ранения в результате ударов израильских военных по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили местные медики. Погиб также боевик движения ХАМАС, 12 человек ранены, отметили они.

Израильские военные подтвердили, что по сектору Газа было нанесено около 100 ударов в ответ на ракетные пуски боевиками ХАМАС по территории Израиля.

"Удары Израиля были нанесены в ответ на пуски ракет из сектора Газа по израильской территории в течение вечера и ночи", - говорится в заявлении военного командования.

В нем отмечается, что объектами ударов были мастерские по производству вооружений, тренировочные базы, склады боеприпасов ХАМАС.

По данным военных, в минувшую среду и в ночь на четверг из сектора Газа был осуществлен пуск около 70 ракет. Из них 11 было перехвачено системой ПРО "Железный купол", две упали в городе Сдероте на юге страны, где один человек получил ранения. Остальные попали в пустынную местность.