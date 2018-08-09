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Американский импорт сжиженного газа в Европу за два года увеличился вдвое

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила в четверг об увеличении вдвое импорта сжиженного природного газа из США в ЕС за 2016-2017 годы.

"С первой поставки в апреле 2016 года импорт из США в ЕС сжиженного природного газа достиг 2,8 млрд куб. м, и часть американского экспорта газа в Европу увеличилась вдвое, выросши от 5% до 10% в 2016-2017 годах", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

В коммюнике Еврокомиссии напоминается, что в совместном заявлении от 25 июля нынешнего года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились "укрепить стратегическое сотрудничество ЕС-США в области энергетики".

"Европейский союз готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США, и это уже так, как мы заявляем. Рост экспорта сжиженного природного газа США, если он будет конкурентоспособным, может играть все возрастающую и стратегическую роль в поставках газа в ЕС", - приводятся в пресс-релизе ЕК слова Юнкера, который призвал также к устранению ограничений в торговле газом.

Член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете назвал такую диверсификацию газоснабжения "важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в ЕС".

"Поэтому следует приветствовать увеличение импорта сжиженного природного газа из США. Это происходит в то время, когда добыча природного газа в странах ЕС сокращается быстрее, чем предполагалось, и происходит ускоренный поэтапный отказ от использования в ЕС электростанций, работающих на угле", - заявил еврокомиссар.

В сообщении ЕК приводятся цифры, согласно которым "ЕС совместно финансирует или обязуется совместно финансировать проекты инфраструктуры СПГ на сумму более 638 млн". В дополнение к существующим 150 млрд куб. м резервных мощностей ЕС поддерживает 14 проектов по инфраструктуре сжиженного природного газа, что к 2021 году увеличит эти мощности еще на 15 млрд куб. м и "сможет способствовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США при корректных рыночных условиях и конкурентоспособных ценах".

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Теги: США, ЕС, СПГ
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