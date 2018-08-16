Экономика

Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком СПГ в США благодаря закону 1920 года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Закон США о торговом флоте (больше известный как "закон Джонса"), защищающий американские компании, осуществляющие внутренние морские перевозки грузов, позволил Тринидаду и Тобаго стать крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Штаты.

По данным Минэнерго США, из 105 грузов СПГ, прибывших в Штаты из-за рубежа с 2016 года, 100 были отправлены именно из Тринидада и Тобаго.

"Закон Джонса", существующий в современном виде с 1920 года, гласит, что перевозки грузов между портами США могут осуществлять только суда, ходящие под американским флагом, построенные на американских верфях, принадлежащие американским гражданам и обслуживаемые экипажем, состоящих из граждан или резидентов США.

В настоящее время в Штатах нет ни одного танкера для перевозки СПГ, удовлетворяющего требованиям закона. Как следствие, терминалы северо-востока страны, где высокое потребление электроэнергии сочетается со слабой газопроводной инфраструктурой, вынуждены закупать газ за рубежом - и Тринидад и Тобаго, островное государство у берегов Венесуэлы, является самым удобным поставщиком, зарабатывая на этом миллиарды долларов.

При этом американские покупатели вынуждены существенно переплачивать за импортируемый газ. Так, средняя цена ввозимого в США СПГ составляет $7,2 за 1 млн британских тепловых единиц, что на $1,6 больше, чем за газ, экспортируемый с терминала Sabine Pass в Луизиане.

Отмечается, что танкеры преодолевают расстояние от Тринидада и Тобаго до терминала Everett рядом с Бостоном за те же четыре дня, которые потребовалось бы для доставки грузов из Sabine Pass.

В США давно слышны призывы к отмене "закона Джонса". В частности, исследование Института Като в Вашингтоне показывает, что закон ведет к большому увеличению затрат, принося при этом незначительную выгоду. По данным исследования, в мире всего 11 стран, включая США, где иностранным компаниям полностью недоступен рынок каботажных перевозок. Некоторые другие эксперты отмечают, что закон увеличивает стоимость жизни на Гавайях примерно в полтора раза.

Предугадать возможную позицию администрации президента Дональда Трампа в отношении "закона Джонса" сложно. С одной стороны, он соответствует общему протекционистскому курсу, проводимому США при Трампе, но с другой - заставляет Штаты закупать СПГ за рубежом, тем самым увеличивая свой внешнеторговый дефицит и ущемляя интересы американских производителей газа.

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Теги: Тринидад и Тобаго, СПГ

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