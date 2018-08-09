Из-за шутки Джонсона о женщинах в никабах Консервативная партия проведет расследование

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Консервативной партии Великобритании проведут расследование в отношении члена партии и бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона из-за его слов о женщинах, носящих мусульманский головной убор никаб, передает в четверг "Би-би-си".

В сообщении отмечается, что однопартийцы Джонсона выяснят, нарушил ли он кодекс поведения после того, что Консервативная партия получила ряд жалоб, связанных со словами Джонсона о том, что носящие никаб мусульманки "похожи на почтовые ящики".

Жалобы будет рассматривать независимая комиссия, говорится в сообщении "Би-би-си". В нем отмечается, что, по словам представителя партии, этот процесс будет "строго конфиденциальным".

Критика в адрес Джонсона посыпалась после того, как в британской The Daily Telegraph появилась написанная им статья. В ней бывший глава МИД писал, что не поддерживает идею запрета на ношение никаба или бурки - головных уборов, частично или полностью закрывающего лицо женщины. Однако Джонсон заявил, что считает "смехотворным" тот факт, что "кто-то хочет ходить по улицам, выглядя при этом как почтовый ящик".

После этого бывшего министра раскритиковали несколько членов правительства, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Джонсону необходимо извиниться за свои слова, поскольку они "очевидно были обидными".

При этом источник знакомый с Джонсоном сообщил "Би-би-си", что бывший министр не намерен приносить извинения.