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ЕАБР и "Росатом" собрались строить в Белоруссии резервные ТЭС для строящейся АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия собирается построить 800 МВт газовой генерации, которая должна стать резервом для первого блока строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС), средства на это может дать Евразийский банк развития (ЕАБР), а его партнером по строительству является ГК "Росатом", пишет в пятницу "Коммерсантъ".

По оценке экспертов, затраты на проекты могут составить до 1 млрд евро.

По данным источников издания, в пятницу ЕАБР и "Русатом - Международная сеть" (РМС, структура "Росатома") должны подписать меморандум о сотрудничестве, где одним из проектов может стать строительство в Белоруссии пяти газовых ТЭС на 800 МВт, финансирование проекта пойдет со стороны ЕАБР.

Зампред правления ЕАБР Андрей Крайний подтвердил газете, что банк готов профинансировать строительство ТЭС в Белоруссии. По его словам, сейчас проходит тендер, поставщиками комплектующих будут российские предприятия. Окончательная стоимость проектов не определена, добавил он, отметив, что белорусская сторона "как правило, дает госгарантии по кредиту".

По данным издания, новые ТЭС должны строиться в рамках проекта сооружения первого блока Белорусской АЭС, Минэнерго Белоруссии и "Белэнерго" (энергомонополия страны) прорабатывают этот вопрос. Площадки определены - это Минская ТЭЦ-5 (300 МВт), Березовская (250 МВт), Лукомская (150 МВт) и Новополоцкая ТЭЦ (100 МВт) "Белэнерго".

"Минскэнерго", "Брестэнерго" и "Витебскэнерго" (предприятия "Белэнерго") проводят двухэтапный тендер на поставку мощности с мая по III квартал, они будут заемщиками, а подрядчики должны "предложить условия финансирования". Других претендентов на проекты собеседники газеты не назвали, но один из них сообщил, что обсуждается участие РМС в строительстве.

В "Росатоме" сообщили, что меморандум с ЕАБР касается участия в различных неатомных проектах (мини-ГЭС, тепловая генерация и т. д.), одним из проектов может быть и строительство ТЭС в Белоруссии. РМС является претендентом на идущем сейчас квалификационном этапе тендера.

Ключевыми вопросами проекта остаются его окупаемость, которая должна обеспечить возврат кредита ЕАБР или иному инвестору, а также спрос на энергию ТЭС. Сейчас у "Белэнерго" свыше 9 ГВт мощности, выработка в 2017 году - 30,6 млрд кВт.ч при импорте в 2,7 млрд кВт.ч. БелАЭС (2,4 ГВт) и ТЭС увеличат мощности в Белоруссии на треть, что, очевидно, сделает страну энергопрофицитной и потребует либо остановки части старой генерации, либо экспорта излишков. При этом и Литва, и Польша как противники БелАЭС уже отказались от импорта ее выработки (Литва также намерена выйти из объединенной энергосистемы с РФ и Белоруссией). С учетом того, что страны ЕАЭС планировали с 2019 года начать объединение своих энергорынков, есть риск, что профицит энергии из Белоруссии пойдет в европейскую часть РФ, которая и сейчас не испытывает нехватки энергии.

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Теги: Белоруссия, ЕАБР, Росатом
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