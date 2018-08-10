РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россия заблокировала в комитете по санкциям Совбеза ООН заявку США о введении новых санкций в отношении КНДР, касающихся одного физлица и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", сообщили в МИД РФ.

"Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к этой стране санкционного режима", - сообщается в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что "представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна".

"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев "освятить" авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции", - говорится в сообщении.

Неделю назад Минфин США внес в санкционный список российский банк "Агросоюз", обвинив его в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в денежном переводе для финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения.

Московский банк "Агросоюз" по итогам первого квартала 2018 года занимал 198-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".