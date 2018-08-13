Американский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор Линдси Грэм поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал введение против России санкций в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Я признателен президенту Трампу за отпор России", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

При этом политик отметил, что приветствует решение администрации о введении новых санкций.

Он также сказал о своей "стопроцентной уверенности" в том, что Россия пытается оказать влияние на выборы в американский Конгресс, которые должны состояться в ноябре.

Тем не менее, по его словам, он не против нормализации отношений с Россией при условии, что она "изменит свое поведение".

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт объявила, что США приняли решение о введении против Москвы санкций, поскольку в Солсбери она, якобы, нарушила закон, запрещающий применение химического оружия.

Первый пакет санкций, как сообщила Хизер Нойерт, планируется ввести в действие 22 августа. Он предусматривает запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.