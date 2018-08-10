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Красный Крест предупредил об угрозе голода в КНДР из-за засухи

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода, установившаяся в КНДР, рискует вызвать в стране очередной продовольственный кризис и угрожает здоровью прежде всего детей и пожилых людей, предупредили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

С начала июля в КНДР не было дождей, а температура воздуха составляет в среднем 39 градусов по Цельсию. Дождь ожидают только в середине августа, и любая угроза продовольственной безопасности будет иметь серьезные последствия для и без того уязвимого населения, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе организации.

"Нынешнюю ситуацию пока нельзя классифицировать как засуху, но рис, кукуруза и другие посевы гибнут на полях, что чревато катастрофическими последствиями для населения", - приводятся в сообщении слова представителя Федерации в Пхеньяне Джозефа Муйямбо.

"Мы не можем и не должны допустить, чтобы ситуация в стране переросла в полноценный продовольственный кризис", - подчеркнул он.

В сообщении отмечается, что "еще до нынешнего кризиса свыше 10 млн человек, то есть 40% населения КНДР, нуждались в гуманитарной помощи".

"Эта вызывающая озабоченность ситуация усугубляется международными санкциями, которые затрудняют доставку в страну гумпомощи и ее распределение среди отчаянно нуждающихся", - отметили в организации.

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Теги: Красный крест
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